www.gazetakomi.ru

Сегодня в Коми освидетельствование прошли еще 11 автомобильных ледовых переправ

30.12.2016   МЧС
Функционируют 88 из 93 запланированных к открытию ледовых дорог

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien