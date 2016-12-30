www.gazetakomi.ru

В Национальной галерее Республики Коми открылась выставка «СО-ТВОРЧЕСТВО»

30.12.2016   МЧС
На выставке представлены работы пожарного 22 пожарно-спасательной части ФПС по Коми – хранителя музея пожарной охраны Ухты Александра Тимушева

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien