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Подразделения ухтинского пожарно-спасательного подразделения тушили условный пожар в здании Дворца культуры

30.12.2016   МЧС
По легенде учений, возгорание началось на складе декораций, двое работников не успели эвакуироваться

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