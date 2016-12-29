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Начальник Главного управления МЧС по Коми посетил Сыктывкарское отделение Центра ГИМС

29.12.2016   МЧС
Александр Князев отметил положительные результаты работы инспекторского состава в 2016 году и поздравил коллектив ГИМС  с наступающими новогодними праздниками

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