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Синоптики Коми: 2-3 января в республике установится аномально холодная погода

29.12.2016   МЧС
Уважаемые жители республики, соблюдайте требования пожарной безопасности и по возможности сократите время нахождения на улице

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