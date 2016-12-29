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В Коми официально открыты 77 ледовые переправы

29.12.2016   МЧС
Сегодня освидетельствование прошли еще три автомобильные ледовые дороги

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