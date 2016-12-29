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Чтобы помощь на зимней дороге пришла вовремя

29.12.2016   МЧС
В Троицко-Печорске проведены тактико-специальные учения по реагированию на дорожно-транспортное происшествие в зимних условиях

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