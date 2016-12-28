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Состоялось заседание Коллегии Главного управления МЧС по Коми

28.12.2016   МЧС
Руководство подразделений МЧС в республике подвело итоги года уходящего, наметило приоритетные направления деятельности на 2017 год

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