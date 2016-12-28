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Где в Коми можно безопасно полюбоваться новогодним салютом?

28.12.2016   МЧС
Публикуем сведения о площадках, подготовленных для запуска фейерверков в новогоднюю ночь на территории муниципальных образований Республики Коми

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