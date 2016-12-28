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Чтобы праздники были безопасными!

28.12.2016   МЧС
Интинским школьникам напомнили правила безопасности при установке новогодней елки и обращении с пиротехническими изделиями

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