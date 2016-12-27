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В Главном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя

27.12.2016   МЧС
Впервые было присвоено звание «Почетный работник пожарной охраны Республики Коми»

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