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В Коми в преддверии новогодних праздников проверили готовность аэромобильной группировки

27.12.2016   МЧС
С 25 декабря по 16 января органы управления и силы Главного управления и подчиненных подразделений приведены в режим функционирования «Повышенная готовность»

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