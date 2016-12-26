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На вооружение огнеборцев Коми поступила новая пожарная техника

26.12.2016   МЧС
На Стефановской площади Сыктывкара состоялось вручение пожарной техники пожарно-спасательным подразделениям

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