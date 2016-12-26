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Чтобы новогодние и рождественские праздники прошли безопасно

26.12.2016   МЧС
Сотрудники МЧС России по Коми провели новогодний утренник для воспитанников детского дома № 3 столицы республики

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