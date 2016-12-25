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Новогодние сладости детям от сотрудников МЧС

25.12.2016   МЧС
Инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района поддержали благотворительную акцию «Подари детям Новый год»

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