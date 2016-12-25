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«БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД»:

25.12.2016   МЧС
Простые правила от спасателей – как встретить Новый год без приключений, приводящих к беде!

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