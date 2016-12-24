www.gazetakomi.ru

Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий

24.12.2016   МЧС
В Ухте инспекторы Госпожнадзора провели профилактические обследования на объектах, где пройдут новогодние и рождественские мероприятия

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien