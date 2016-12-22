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Пожарные и спасатели Коми готовятся к новогодним праздникам

22.12.2016   МЧС
Инспекторы Госпожнадзора Сыктывкара провели профилактический рейд по местам реализации пиротехнической продукции

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