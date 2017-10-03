Заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов принял решение участвовать в выборах Президента России в качестве кандидата

В заявлениях для СМИ Владимир Михайлов обозначил цель и приоритетные направления своей избирательной кампании.

Цель моей избирательной кампании — сделать Россию лучшей страной и экономически мощной! Считаю, что данная цель может всех объединить и стать национальной идеей.

Я иду на эти выборы, потому что искренне хочу, чтобы наша страна продолжала уверенное движение вперед от стабильности к успешному развитию. Вперед и только вперед!

Вперед к будущему, в котором нет места таким явлениям и понятиям, как терроризм, бедность, правовой беспредел, реформы, которые приводят к ухудшению жизни наших граждан. Зато есть место достойной жизни, социальным гарантиям, безопасности, защите окружающей среды, дружбе и сотрудничеству с другими странами.

Приоритетные направления моей избирательной кампании — основополагающие для любого сильного государства:

Свободные граждане. Защита прав и свобод граждан. Социальная защита и безопасность граждан. Сильная профессиональная армия с оборонительной доктриной. Повышение уровня экологии. Дружественные отношения с государствами, мировыми лидерами.

Обеспечить все это способна только по-настоящему сильная власть. Я заявляю – сегодня в России есть инструменты для достижения поставленной цели через реализацию приоритетных направлений:

-анализ исполнения Конституции;

-политики с новыми идеями;

-сильная инновационная экономика;

-программа управления Россией;

-программа принятия решений.

Уверен, что мои идеи и предложения найдут отклик у многих граждан России!