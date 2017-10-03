Заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов принял решение участвовать в выборах Президента России в качестве кандидата

03.10.2017   Пресс-релизы

В заявлениях для СМИ Владимир Михайлов обозначил цель и приоритетные направления своей избирательной кампании.

Цель моей избирательной кампании — сделать Россию лучшей страной и экономически мощной! Считаю, что данная цель может всех объединить и стать национальной идеей.

Я иду на эти выборы, потому что искренне хочу, чтобы наша страна продолжала уверенное движение вперед от стабильности к успешному развитию. Вперед и только вперед!

Вперед к будущему, в котором нет места таким явлениям и понятиям, как терроризм, бедность, правовой беспредел, реформы, которые приводят к ухудшению жизни наших граждан. Зато есть место достойной жизни, социальным гарантиям, безопасности, защите окружающей среды, дружбе и сотрудничеству с другими странами.

Приоритетные направления моей избирательной кампании — основополагающие для любого сильного государства:

  1. Свободные граждане. Защита прав и свобод граждан.
  2. Социальная защита и безопасность граждан.
  3. Сильная профессиональная армия с оборонительной доктриной.
  4. Повышение уровня экологии.
  5. Дружественные отношения с государствами, мировыми лидерами.

Обеспечить все это способна только по-настоящему сильная власть. Я заявляю – сегодня в России есть инструменты для достижения поставленной цели через реализацию приоритетных направлений:

  • -анализ исполнения Конституции;
  • -политики с новыми идеями;
  • -сильная инновационная экономика;
  • -программа управления Россией;
  • -программа принятия решений.

Уверен, что мои идеи и предложения найдут отклик у многих граждан России!

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