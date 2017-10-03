Заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов принял решение участвовать в выборах Президента России в качестве кандидата
В заявлениях для СМИ Владимир Михайлов обозначил цель и приоритетные направления своей избирательной кампании.
Цель моей избирательной кампании — сделать Россию лучшей страной и экономически мощной! Считаю, что данная цель может всех объединить и стать национальной идеей.
Я иду на эти выборы, потому что искренне хочу, чтобы наша страна продолжала уверенное движение вперед от стабильности к успешному развитию. Вперед и только вперед!
Вперед к будущему, в котором нет места таким явлениям и понятиям, как терроризм, бедность, правовой беспредел, реформы, которые приводят к ухудшению жизни наших граждан. Зато есть место достойной жизни, социальным гарантиям, безопасности, защите окружающей среды, дружбе и сотрудничеству с другими странами.
Приоритетные направления моей избирательной кампании — основополагающие для любого сильного государства:
- Свободные граждане. Защита прав и свобод граждан.
- Социальная защита и безопасность граждан.
- Сильная профессиональная армия с оборонительной доктриной.
- Повышение уровня экологии.
- Дружественные отношения с государствами, мировыми лидерами.
Обеспечить все это способна только по-настоящему сильная власть. Я заявляю – сегодня в России есть инструменты для достижения поставленной цели через реализацию приоритетных направлений:
- -анализ исполнения Конституции;
- -политики с новыми идеями;
- -сильная инновационная экономика;
- -программа управления Россией;
- -программа принятия решений.
Уверен, что мои идеи и предложения найдут отклик у многих граждан России!