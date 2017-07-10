АО «ККТ» упрощает процедуру подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям.

В настоящее время на официальном сайте АО «Коми коммунальные технологии» налажен процесс подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в электронной форме.

В рамках распоряжения правительства Коми от 16.02.2017 № 81-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» АО «Коми коммунальные технологии» проводит работу по упрощению процедуры подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации с целью сокращения сроков заключения договоров, а также выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Подача заявки в электронной форме возможна при условии, что мощность энергопринимающих устройств заявителя не превышает 150 кВт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 15 кВт для физических лиц при присоединении к электрической сети классом напряжения до 20 кВ включительно по второй или третьей категории надежности.

Для подачи электронной формы заявки на технологическое присоединение необходимо пройти процедуру регистрации в системе «Личный кабинет» ( https://komikt.ru/client/index.php ) на сайте АО «Коми коммунальные технологии». После ввода всех данных, необходимых для регистрации, на указанный адрес электронной почты Заявителя будут направлены логин и пароль для входа в данную систему.

Процедура подачи заявки на сайте АО «ККТ» включает в себя заполнение типовой формы заявки с приложением скан-копий необходимых документов. В «Личном кабинете» представлена возможность отследить все этапы рассмотрения заявки.

Таким образом, подача заявки на технологическое присоединение не требует личного присутствия заявителя в сетевой организации, что значительно сократит сроки заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Кроме того, АО «Коми коммунальные технологии» ведет работу по внедрению процедуры подписания договора об осуществлении технологического присоединения в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.