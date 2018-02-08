Спустя пять лет, фактура все-таки выпустил второй сольный альбом.

Рэп исполнитель FakTyrA, порадовал своих слушателей новым сольным альбомам и видеоклипом, снятым на одну из 13-и музыкальных работ. Также рэпер фактура спустя пару недель, опубликовал альбом в бесплатной раздачи у себя на сайте, альбом провисел пару недель, затем был снят с раздачи.

Напомним это второй сольный альбом рэп исполнителя: FakTyrA, Спустя пять лет, все таки закончил долгожданный альбом «Под небесами» — второй сольный альбом, дебютировал 13 ноября 2017 г. На таких торговых площадках как Google Play, и iTunes. Ранее альбом был доступен в предварительном заказе с 1 ноября 2017 года на сайте Amazon.

Также 13 ноября 2017 года был опубликован видео клип к треку Мой путь, который скромно стал утопать всемирной паутине.