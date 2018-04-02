Активисты ОНФ совместно с Фондом ЖКХ проверили дома для переселенцев в Коми

Коми посетили представители Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ), в том числе после проведенного активистами Общероссийского народного фронта в республике мониторинга исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Общественники и представители федеральной структуры провели совместный рейд по проверке нового дома для переселенцев по ул. Советская, 63А, в поселке Кажым Койгородского района, где жители жаловались на серьезные недостатки. Местные власти пообещали их исправить.

Активисты ОНФ в Коми в результате ранее проведенного мониторинга зафиксировали в Кажыме жалобы граждан на то, что в новых квартирах некачественные потолки и стены, а также на главную проблему – работу канализационной системы, которая не обеспечивает прием всех отходов дома. В результате происходит переполнение канализационного колодца.

В ходе нового рейда со специалистами Фонда ЖКХ было установлено, что потолки и стены уже отремонтированы, но вопрос с канализацией еще не решен. Первый заместитель руководителя администрации Койгородского района Герман Калабин сообщил, что для устранения проблемы принято решение о проведении работы по подключению дома к центральной канализации. Представитель муниципалитета отметил, что заявка на технологическое присоединение направлена в компанию, которая является собственником коммунальной сети.

После рейда в Кажым в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства прошло совещание с представителями Фонда ЖКХ и с участием активистов ОНФ в Коми. Руководство регионального министерства заверило, что ведомство продолжит работу с муниципалитетами по устранению всех недостатков в построенных в рамках программы переселения домах, в том числе до 31 августа 2018 г. будут исправлены все недостатки в пяти домах в Печоре. Представители Фонда ЖКХ также побывали в этом городе, где одна из самых сложных ситуаций, что ранее в мониторингах также отражали активисты ОНФ в Коми, с проверкой.

Представители Народного фронта по итогам совещания подготовили дополнительное предложение для министерства строительства и дорожного хозяйства республики – о контроле за решением проблем в домах для переселенцев по ул. Лесная, 1А, в поселке Студенец Усть-Вымского района и по ул. Лесная, 21, в поселке Митрофан-Дикост Троицко-Печорского района. После общественного мониторинга власти устранили основные недостатки, однако пока это сделано не в полном объеме, как показала новая проверка, проведенная активистами ОНФ в Коми.

Представители Фонда ЖКХ сообщили, что в 2008–2018 гг. Республике Коми для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 5,81 млрд руб. В порядке софинансирования регион добавил 5,78 млрд руб. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 1575 многоквартирных домов и улучшение условий проживания 145 495 граждан, а также на переселение из аварийного жилья 13 383 человек.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в республике. О результатах Народный фронт в том числе будет информировать Фонд ЖКХ», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.