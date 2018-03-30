На площадке ОНФ в Коми найдено решение проблемы перевозки детей в Сыктывдинском районе

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Коми провело круглый стол по проблеме обеспечения транспортной доступности для получения образования детям-дошкольникам из села Часово и деревень Малая Слуда и Большая Слуда Сыктывдинского района. В ходе встречи достигнута договоренность с руководством района и представителями министерства инвестиций, промышленности и транспорта республики об открытии автобусного сообщения между этими населенными пунктами.

Проблема возникла после того, как детей в районе прекратили перевозить специальным автобусом. Родители за свой счет нанимают частный автотранспорт, чтобы отвезти малышей за 8–13 км в сад, располагающийся в населенном пункте Красная. Жители обратились в Народный фронт.

На организованной встрече заместитель руководителя администрации Сыктывдинского района Владимир Носов заверил, что в конце мая здесь будет открыто ежедневное автобусное сообщение в тестовом режиме, а к началу учебного года, 1 сентября 2018 г., будет обеспечена работа маршрута в полном объеме.

Начальник отдела транспорта министерства инвестиций, промышленности и транспорта Коми Владимир Котов подчеркнул, что несмотря на финансовые трудности маршрут должен быть открыт — это необходимо для обеспечения прав граждан. Он пообещал, что ведомство окажет муниципалитету полную поддержку.

Активисты ОНФ в Коми напомнили, что проблема возникла после ужесточения требований к организации детских перевозок и, в частности, в необходимости дополнительного оборудования в автобусах при перевозке детей до шести лет. После этого осенью 2017 г. в районе перестал курсировать автобус для детей дошкольного возраста, так как он не соответствовал ГОСТам. Представители органов власти признали, что в республике нет ни одного специализированного автобуса для дошкольников. Школьные автобусы есть, но они не соответствуют требованиям к перевозке детей до шести лет.

Представители региональных и муниципальных властей, ГИБДД по Коми признали, что это повсеместная проблема – пока не налажен выпуск автобусов с особыми креслами и креплениями для специализированной перевозки дошкольников. На вопрос активистов ОНФ в Коми о том, почему сам регион не может переоборудовать автобусы, начальник отдела УГИБДД МВД по республике Сергей Гуляев пояснил, что это дороже, чем купить новый транспорт. После налаживания выпуска необходимых автобусов, регион будет их закупать. Представители органов власти отметили, что на федеральном уровне перед промышленностью сейчас поставлена задача о производстве таких автобусов.

Участники круглого стола пришли к заключению, что сейчас решение вопроса с доставкой дошкольников необходимо решать за счет развития муниципального маршрутного сообщения, где к автобусам нет требований, как специализированному транспорту, где дети едут в сопровождении родителей. Это устроило граждан Сыктывдинского района.

«Выход в конкретной ситуации по доставке детей в Сыктывдинском районе найдет. Сейчас необходимо реализовать договоренности. Будем держать это на контроле. В августе активисты Народного фронта проведут рейд, чтобы убедиться, что автобусный маршрут работает», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Мария Кузьбожева.