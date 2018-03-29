Активисты ОНФ в Коми добились установки знаков на опасном участке трассы в Сысольском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми, в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», добились установки стационарных предупреждающих дорожных знаков «Направление поворота» на опасном участке трассы Куратово – Широкий Прилук в Сысольском районе, где в декабре 2017 г. перевернулся туристический автобус и пострадали люди. В этом месте несколько опасных поворотов, которые до настоящего времени находились без должной инфраструктуры.

Как рассказали в ГИБДД по Коми, 24 декабря 2017 г. водитель автобуса совершил на этом участке трассы Куратово – Широкий Прилук съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием.

В январе 2018 г. активисты ОНФ в Коми провели рейд в Сысольский район с целью проверки состояния дорог на предмет безопасности. Акция была осуществлена совместно с представителями управления автомобильных дорог министерства строительства и дорожного хозяйства республики и районной ГИБДД.

В ходе проверки была установлена опасность поворотов в районе участка трассы, где перевернулся туристический автобус. Никаких предупреждающий знаков в этом месте никогда не было, что особенно опасно в ночное время – именно в темное время суток здесь опрокинулся автобус. За последние пять лет здесь произошло пять серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Общественники в ходе рейда высказались за то, чтобы здесь были установлены соответствующие стационарные предупреждающие знаки, хорошо видимые в ночное время. По итогам совместного проверочного мероприятия ГИБДД Сысольского района обратилась в министерство строительства и дорожного хозяйства Коми для установки на этом, а также других опасных поворотах участках данной трассы, предупреждающих знаков 1.34.1 «Направление поворота».

В марте 2018 г. в региональном управлении автомобильных дорог проинформировали ОНФ в Коми о проведении соответствующих работ и установке знаков. Общественники провели повторный рейд в Сысольский район и зафиксировали положительные изменения – опасные повороты трассы Куратово – Широкий Прилук должным образом оборудованы.

В ходе совместного рейда в январе 2018 г. в Сысольский район была вскрыта еще одна проблема — у новой понтонной переправы, оборудованной проезжей и пешеходной частью и введенной в строй осенью 2017 г. на реке Сысола у поселка Заозерье, отсутствует искусственное освещение, что опасно для пешеходов в вечернее время. Причем фонари строители установили, но они не были подключены к электропитанию. С решением этого вопроса общественники также обратились к представителям управления автомобильных дорог министерства строительства и дорожного хозяйства республики.

Однако в ходе повторного рейда в марте 2018 г. представители ОНФ в Коми зафиксировали, что вопрос пока так и не решен. Впрочем, в управлении автомобильных дорог обнадежили — вся документация на технологическое подключение к электропитанию в энергетическую компания направлена, подключение планируется в апреле-мае 2018 г.

«Вопрос взят нами на контроль. В дальнейшем мы проведем еще один рейд, а также продолжим мониторинг состояния дорог в регионе. В ближайшее время планируем рейд в Прилузский район», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.