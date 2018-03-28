Активисты ОНФ в Коми добиваются устранения нарушений в работе котельной поселка Елецкий

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми добиваются обеспечения теплом в домах жителей поселка Елецкий. В помещениях граждан резко упала температура воды в системе отопления, при том, что сейчас в ночные часы температура наружного воздуха опускается здесь до минус 30 градусов. Жители обратились в ОНФ за поддержкой в скорейшем разрешении вопроса. Общественники обратились в правительство республики с просьбой оказать помощь.

Как сообщили жители Елецкого, они замерзают уже пятый день. «Пока спасают только обогреватели. Но в поселке не живут богатые люди, все это вливается в «копеечку». Также, это небезопасно: обогреватели работают днем и ночью на пределе. Как долго все это будет продолжаться, пока не знаем», — сообщил житель поселка Артур Шкуро.

Активисты ОНФ в Коми связались с местными властями и энергетиками, которые пообещали решить вопрос. Выяснилась и причина острой ситуации — произошла существенная задержка с поставкой для местной котельной энергетического угля из Хакасии. Привозное топливо заменили на местный уголь, однако он оказался непригодным для качественной работы котельной.

«Воркутинский уголь практически не горит. В котельной поселка Елецкий задействовали все четыре котла. Если бы в этой ситуации был нормальный уголь, то температура теплоносителя была бы больше 100 градусов. А сейчас как можем поддерживаем», — рассказал начальник тепловых сетей и котельных СМУП «Северные тепловые сети» Петр Шугаров. Он также добавил, что существенная задержка качественного случилась из-за аварии на железной дороге. Когда поступит энергетический уголь официальные лица пока не знают.

После обращения представителей ОНФ в Коми о необходимости принятия всего комплекса мер для решения проблемы, глава поселка Елецкий Валентина Скрябина пообещала сделать все для защиты интересов людей. Так, власти и энергетики обратились в РЖД для ускорения переправки вагонов с энергетическим углем из Хакасии в Коми, также подключено МЧС. Скрябина также подчеркнула, что в ближайшее время начнется поквартирный обход жителей поселка.

Общественники взяли на контроль устранение ЧП в Елецком. «Активисты ОНФ в Коми обратились в правительство республики с просьбой помочь Воркуте, местным властям и жителям заполярного поселка скорейшим образом справиться со сложившейся ситуацией и, в случае необходимости, в вопросе обеспечения альтернативной доставки энергетического угля для котельной в Елецком», — сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.