Активисты ОНФ в Коми добиваются транспортной доступности дошкольного образования в Сыктывдинском районе

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми добивается обеспечения доступности образования для детей-дошкольников из села Часово и деревень Малая Слуда и Большая Слуда Сыктывдинского района. Детей из этих населенных пунктов прекратили перевозить специальным автобусом. Родители за свой счет нанимают частный автотранспорт, чтобы отвезти малышей за 8–13 км в сад, располагающийся в населенном пункте Красная. Жители обратились в ОНФ.

Лидер инициативной группы, депутат сельского поселения Часово Любовь Размыслова рассказала общественникам, что подвоз детей школьным автобусом был прекращен 1 октября 2017 г. Сделано это было после ужесточения требований к организации детских перевозок и, в частности, в необходимости дополнительного оборудования в автобусах при перевозке детей до семи лет. Жители понимают необходимость этого, но не понимают, почему власти до сих пор ничего не сделали для исправления ситуации. «Ежедневного рейсового автобуса у нас нет. Конституционные права детей-дошкольников на получение образования нарушаются. На обращение главы Часово в администрации Сыктывдинского района получили только отписку», – сообщила Размыслова.

Активисты ОНФ в Коми обратили внимание на то, что проблема с доступностью образования в этом районе обострилась после того, как в селе Часово был закрыт детский сад. После этого сельских детей стали возить в дошкольное учреждение в населенный пункт Красная, а потом перестали. При этом общественники отмечают, что от Часово до Красной – 8 км; от Малой Слуды до Красной – 11 км; от Большой Слуды до Красной – 13 км.

По словам жителей, никаких подвижек с изменением ситуации после прекращений перевозок до настоящего времени нет, родители делают что могут – возят детей на частных машинах, кооперируются, но затраты им никто не компенсирует. Как сообщила Любовь Размыслова, одна машина при перевозке разбилась – ребенок, к счастью, не пострадал. Общественники при этом обращают внимание, что доходы людей на селе небольшие, существенно выше и уровень безработицы.

«Нарушение прав детей на доступность образования недопустимо. К сожалению, такая ситуация с перевозками детей после ужесточения требований к безопасности в регионе не первая. До введения ужесточения по перевозкам детей активисты ОНФ в Коми собирали круглый стол с участием региональных и муниципальных властей. Общественники предупреждали, чтобы на местах были готовы к изменению в правилах, провели соответствующую работу, обеспечили подвоз детей», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Мария Кузьбожева.

Представители Народного фронта уже обратились в администрацию Сыктывдинского района с просьбой о введении ежедневного рейсового автобуса, обеспечивающего сообщение с населенным пунктом Красная. Это даст возможность быстро решить вопрос не только с перевозкой детей, но и обеспечит надлежащим транспортным сообщением всех жителей близлежащих сельских поселений. Но для решения проблемы в целом в регионе необходимо обеспечить образовательные учреждения надлежащими школьными автобусами, в том числе путем переоборудования имеющегося детского автобусного автопарка. В ближайшее время общественники организуют встречу с региональными и муниципальными органами власти для решения этого вопроса.