Активисты ОНФ в Коми обратили внимание на проблему качества дома для переселенцев в Студенце

Представители Общероссийского народного фронта в Коми обсудили ситуацию с устранением недостатков в новом доме №1А по улице Лесная в поселке Студенец Усть-Вымского района, построенном в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Проблемы с домом общественники выявили в декабре 2017 г. После этого местные власти устранили нарушения только частично. Жители пожаловались, что для устранения оставшихся недостатков к ним никто так и не приехал.

Представители ОНФ в Коми провели мониторинг новых домов для переселенцев, введенных в строй в период с 1 июня по 1 сентября 2017 г. Зафиксировали недостатки и жалобы, вселившихся в Студенце переселенцев: на стенах квартир плесень, некачественные полы, в одной из квартир не смонтирована вентиляция и другое.

После того, как общественники подняли вопрос, представители администрации района сообщили, что недостатки устранены. Активисты ОНФ проверили это в феврале 2018 г. в ходе повторного рейда. Выяснилось, что недостатки были устранены не во всем доме, а только в одной квартире – смонтирована вентиляция, заделаны щели между стенами и полом, устранен недостаток напольного покрытия.

В то же время жители дома с огорчением сообщили, что никаких работ в других квартирах и в целом в доме проведено не было. Не устранены щели между стенами и полами; не устранены недостатки пластиковых окон, через которые проникает холодный воздух; на втором этаже не исправлены нарушения теплоизоляции потолков и коммуникационных труб – по этой причине потолки промерзают в мороз. Особо жители отметили недостатки чердачного помещения, смонтированного так, что туда постоянно попадает снег, который тает и подтапливает жилые помещения, от чего образуется грибок.

Представители Народного фронта передали данную информацию представителям администрации Усть-Вымского района, которые пообещали, что все устранят. Чиновники при этом посетовали, что люди порой сами не сообщают о проблемах, поэтому они вовремя не устраняются.

В марте 2018 г. активисты ОНФ в Коми провели третье мониторинговое мероприятие в Студенце. Выяснилось, что никакие работы так и не были проведены. «После вашего приезда в феврале 2018 г. к нам никто так и не приезжал. Ничего вообще не происходило, людей ни о чем не спрашивали», — пояснила жительница дома Юлия Солнцева.

«Представители ОНФ обращают внимание на то, что первое мониторинговое мероприятие состояния домов для переселенцев, введенных в строй в период с 1 июня по 1 сентября 2017 г., проведено в декабре прошлого года. За столько месяцев недостатки до конца еще не устранены. Обратимся в региональное министерство строительства и дорожного хозяйства республики, курирующее исполнение программы переселения, для решения вопроса», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Она также добавила, что у активистов Народного фронта в регионе есть претензии по качеству и ряда других домов, введенных в строй с 1 июня по 1 сентября 2017 г. В поселке Митрофан-Дикост Троицко-Печорского района и поселке Кажим Койгородского района.