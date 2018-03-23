ОНФ добился принятия мер по устранению недостатков капремонта многоквартирного дома в Сыктывкаре

Представители Общероссийского народного фронта в Коми добились принятия мер к управляющей компании и подрядной организации, выполнивших некачественный капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Корабельной, 2А в поселке Краснозатонский Сыктывкара. Ранее суд обязал хозяйствующих субъектов исправить недостатки, однако решение не исполнялось. Жители обратились за помощью в ОНФ.

На основании обращения представителей Народного фронта в Коми управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Республике Коми в марте 2018 г. возбудило два исполнительных производства – в отношении управляющей компании и подрядчика капитального ремонта дома по улице Корабельной. В материалах обоих дел указано, что компании обязаны безвозмездно устранить недостатки капитального ремонта. «За неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сказано в постановлениях о возбуждении исполнительных производств.

«Это реальная подвижка в решении проблемы жителей по улице Корабельной в Сыктывкаре. Также предложили УФССП России по Республике Коми взять на особый контроль данное дело для скорейшего и безвозмездного для граждан устранения недостатков по капитальному ремонту дома. Продолжим осуществлять общественный контроль за этим», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что объем работ по устранению недостатков по капремонту дома по улице Корабельной большой. Как показал проведенный общественниками в 2017 г. мониторинг, в ходе капремонта дом должны были утеплить, однако существенная часть фасада так и осталась неутепленной. То, что утеплили, по словам жильцов, сделали некачественно. При этом в выводах суда отмечено, что в ходе устранения недостатков должна быть восстановлена проектная толщина утеплителя со всеми сопутствующими работами.

Жильцы утверждают, что компании хотели устранить недостатки за счет жильцов – после судебного решения управляющая организация включила расходы в платежи за капремонт. По словам участника инициативной группы жильцов дома Ирины Шуктомовой, в 2017 г. они получали платежки на сумму до 20 тыс. руб.

«Активисты ОНФ в Коми будут следить, чтобы устранение недостатков в многоквартирном доме по улице Корабельной, 2А в Сыктывкаре не было переложено на жильцов, чтобы все было сделано безвозмездно – так, как это отражено в решении суда и постановлениях судебных приставов. Общественники также проконтролируют качество работ. Представители Народного фронта продолжат мониторинг исполнения программы капитального ремонта в регионе», – отметила Анфилатова.