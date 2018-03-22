«Молодежка ОНФ» в Коми приняла участие в организации первых в регионе соревнований по зимнему дрифту

Активисты команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми приняли участие в организации первых в регионе официальных соревнований по зимнему дрифту – виду автоспорта с использованием управляемого заноса при прохождении поворотов. Соревнования при участии представителей Общероссийского народного фронта прошли в Сыктывкаре на стадионе технических видов спорта в микрорайоне Лесозавод. В стартах приняли участие более 20 спортсменов-автолюбителей. За перипетиями борьбы наблюдали более 300 зрителей.

«Для Сыктывкара и северной Республики Коми в зимний период весьма актуальная проблема на автодорогах – хулиганство молодых водителей, которые показывают свою удаль, проезжая на большой скорости заснеженные повороты с заносом. Молодые автолюбители тем самым рискуют не только своей жизнью, но и жизнью других водителей и пешеходов. С этой дорожной проблемой пока не могут справиться и сотрудники ГИБДД, в том числе потому что до конца не урегулирован вопрос на законодательном уровне с понятием «опасное вождение». Поэтому организованная возможность подрифтовать, потренироваться и посоревноваться с другими участникам с соблюдением всех мер безопасности и на приспособленной территории – это очень важное и нужное начинание», – отметил участник команды «Молодежки ОНФ», председатель молодежного парламента и Федерации автомобильного спорта Республики Коми Олег Бекетов.

В управлении ГИБДД МВД по республике представителям «Молодежки ОНФ» в Коми пояснили, что в настоящий момент в Государственной думе России рассматривают поправки в законодательство об опасном вождении и штрафных санкциях за это.

Как сообщили представители ОНФ в Коми, в республике гонки зимнего дрифта до настоящего времени проводились нелегально, участники собирались на неприспособленных площадках, пророй на действующих автотрассах. По мнению общественников, официальные соревнования по дрифту помогут решить вопрос.

Проведение официальных соревнований по дрифту стало возможным благодаря общественникам. Члены Молодежного парламента Коми и Федерации автомобильного спорта республики своими руками отремонтировали муниципальный стадион в Лесозаводском районе Сыктывкара, который 15 лет находился в заброшенном состоянии. Отремонтированный благодаря инициативе граждан значимый спортивный объект в настоящий момент принимает участие в молодежном всероссийском конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!», который проводит команда «Молодежки ОНФ».

«Мы очень рады, что стадион становится по-настоящему популярным среди горожан после долгих лет запустения. За эту зиму здесь прошло уже пять крупных автомобильных соревнований. Это соревнования автоклубов «Субару», «Боевая классика» и три этапа Открытого первенства Республики Коми по ралли-спринту имени Героя Советского Союза Анатоля Константиновича Серова. Но замыкаться только на этом не собираемся. В микрорайоне нет общедоступного спортивного сооружения, поэтому на первом этапе мы занялись обустройством футбольного поля, волейбольной площадки и места для игры в бадминтон, а зимой готовим ледовый трек», – рассказал Бекетов.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми также напомнили, что конкурс «Не жди перемен! Твори перемены!» продолжается, и призвали жителей региона направлять заявки со своими добрыми делами.