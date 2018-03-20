При поддержке ОНФ стартует конкурс журналистских работ по проблемам госзакупок

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс среди журналистов по теме «Государственные и корпоративные закупки в Российской Федерации», который организован при поддержке антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки». Творческое состязание пройдет в рамках форума-выставки «Госзаказ – За честные закупки», который состоится с 25 по 27 апреля 2018 г. в Москве на ВДНХ.

«Это самое крупное мероприятие федерального масштаба в системе госзакупок. Оно призвано объединить усилия власти, бизнеса и общества для эффективного использования бюджетных средств в данной сфере. И журналистский конкурс, который стартует в преддверии форума, поможет привлечь общественное внимание к актуальным проблемам госзакупок. Кроме того, поощрение получат работники СМИ, которые неравнодушны к этой теме и профессионально ее освещают», – отметил директор форума-выставки «Госзаказ – За честные закупки» Андрей Садофьев.

Организаторами конкурса стали Центр правовой поддержки журналистов ОНФ, дирекция международной информационной группы «Интерфакс», а также дирекция форума-выставки «Госзаказ – За честные закупки». Они приглашают принять участие в творческом состязании журналистов федеральных, региональных и местных деловых, общественно-политических, специализированных СМИ, в том числе интернет-издания, ТВ- и радиопрограммы.

«На конкурс принимаются работы за 2017 г. Они должны быть посвящены совершенствованию системы закупок товаров, работ и услуг для государственных и корпоративных нужд или освещать борьбу с коррупцией и прочими злоупотреблениями в данной сфере, – пояснила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. – Уверена, журналист просто не может оставаться равнодушным к судьбе страны, ее экономическому благополучию. Поэтому мы призываем всех работников СМИ проявить свой талант и принять участие в конкурсе».

Организаторы мероприятия предусмотрели несколько номинаций:

Телевизионные материалы, вышедшие в эфир на ТВ.

Телевизионные материалы, вышедшие в эфир на интернет-ТВ.

Материалы, вышедшие в эфир на радио.

Материалы, опубликованные в печатных изданиях.

Материалы, вышедшие в сети интернет

Лучшие работы отберут члены конкурсного совета путем голосования 26 апреля. Среди них будут ведущие представители массмедиа и общественных организаций, эксперты Народного фронта. В рамках форума-выставки пройдет торжественное награждение победителей, которые получат ценные подарки и дипломы.

Заявку на участие и свою работу надо подать до 16 апреля 2018 г. в электронной форме на адрес: pr@forum-goszakaz.ru с пометкой в теме письма «Конкурс журналистов». Конкурсная заявка подается в формате PDF, работа в виде отсканированных печатных материалов – также в PDF, видео- и аудиоматериалы, размещенные в сети (или на облачных носителях), – в виде кликабельных ссылок.