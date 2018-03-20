Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми 18 марта приняли участие в голосовании на выборах президента РФ, выступили наблюдателями на избирательных участках, а вечером в этот же день участвовали в митинге-концерте «Россия и Крым – вместе навсегда» в Сыктывкаре, посвященном четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Общественники отметили высокую явку избирателей и успех лидера Народного фронта Владимира Путина. В Сыктывкаре участие в голосовании 18 марта приняла член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы Ольга Савастьянова. Она отдала свой голос на избирательном участке №61 столицы республики.

«Порадовало, что пришло много избирателей. Такая активность граждан говорит о том, что у нас много неравнодушных граждан, болеющих за республику и страну. Владимир Путин – настоящий лидер всей нашей страны. Хочу почеркнуть, что выборы – это важнейшее событие для развития возможностей страны. Наша задача – активно помогать реализовывать предложения президента, в том числе озвученные в послании Федеральному собранию. Народный фронт будет принимать в этом активное участие», – прокомментировала Савастьянова.

Представители ОНФ в Коми приняли участие в качестве наблюдателей за выборами президента. Член регионального штаба Народного фронта Юрий Беляцкий отметил, что наблюдатели не зафиксировали нарушений выборного процесса.

Вечером 18 марта активисты ОНФ в Коми приняли участие в митинге-концерте «Россия и Крым – вместе навсегда» в Сыктывкаре. Несмотря на мороз, отметить четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией пришли более 2 тыс. человек, среди которых было много молодежи. На мероприятии выступили известные в республике певцы и творческие коллективы, были организованы выездная торговля кулинарными изделиями и полевая кухня с бесплатным чаем.

«Крым был, есть и останется частью нашей Родины. Родина бесценна. Сколько поколений русских строили в Крыму города, дороги, санатории, а сейчас строит величайший мост между полуостровом и остальной Россией. За эти четыре года приложено немало усилий для преображения Крыма», – выступила перед собравшимися на митинге-концерте член регионального штаба ОНФ в Коми Мария Кузьбожева.