Фотовыставки «ОНФ в моем регионе» открылись в Сыктывкаре и селе Выльгорт

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми организовали фотовыставки «ОНФ в моем регионе». Экспозиции открылись в Сыктывкаре в Доме дружбы народов и в селе Выльгорт Сыктивдинского района – в местном Доме культуры и в культурно-образовательном центре Доме народных ремесел «Зарань». В фотографиях общественники в формате «было/стало» отразили результаты работы по проектам Народного фронта, о том, какие проблемы удалось решить в сфере экологии, качества жизни граждан, развития доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фотовыставка в Доме народных ремесел «Зарань» явилась знаковой. Ранее активисты ОНФ в Коми защитили культурно-образовательный центр, в котором занимаются дети, от передачи помещений чиновниками. В «Зарани» хотели разместить отделы районной администрации, однако после вмешательства общественников от этих планов отказались.

Представители ОНФ в Коми рассказали, что существенная часть экспозиций посвящена успешной работе по проекту Народного фронта «Генеральная уборка» — ликвидации крупных свалок, в том числе начале решения вопроса с утилизацией мусора в поселке Седкыркещ, где до недавнего времени мусор не утилизировался и отравлял реку Вычегда.

«В Коми ремонтируются дороги, которые граждане отмечают на интерактивном ресурсе проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Из топ-10, отмеченных в 2017 г. гражданами «убитых» дорог, в регионе отремонтированы девять. В фотографиях показано как улучшились трассы в Сыктывкаре, как существенно меняется к лучшему дорога регионального значения Сыктывкар – Усть-Кулом», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

В организации выставок в регионе приняли участие также граждане, которым Народный фронт помог решить проблемы. Так, житель Эжвинского района Сыктывкара Андрей Аксенов рассказал, что на площадке ОНФ в Коми поднял вопрос о том, что местная управляющая компания выставила жителям счет за не предоставленную услугу по диагностике внутридомового газового оборудования, которую компания обязана делать в рамках своих обязательств по управлению домами. К решению вопроса подключилась прокуратура. В итоге тысячам граждан были возвращены незаконно взысканные средства путем перерасчета за жилищно-коммунальные услуги.

«Решение проблемы с управляющей компанией в Эжвинском районе Сыктывкара в 2017 г., считаю, одним из важнейших реальных дел. Ведь были защищены права большого количества граждан», — подчеркнул Аксенов.

Общественники рассказали, что посетители фотовыставок также узнают о результатах мониторинга ОНФ в Коми, который касался состояния мемориалов «Вечный огонь» и монументов участникам Великой Отечественной войны. Так, после вмешательства активистов Народного фронта памятники были отремонтированы и приведены в порядок.

«Наша цель – показать гражданам, как в положительную сторону изменилась жизнь за последние годы – как было «до» и как «сейчас». Это не значит, что все идеально, это значит, что мы вместе с гражданами можем решать вопросы и с оптимизмом смотреть в будущее», — сказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Коми Валентина Судакова.