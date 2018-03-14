Активисты ОНФ в Коми подвели промежуточные итоги квеста «18 мгновений весны» в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми подвели промежуточные итоги квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре по городскому ориентированию и поиску кодов. Общественники рассказали, что игра набирает обороты, ее локациями стали значимые объекты, построенные за последние годы – спортивные, культурные и учебные центры, которые уже стали любимыми у взрослых и детей.

В административном центре Коми объектами квеста стали Дом дружбы народов, который символизирует национальное взаимопонимание; театр драмы имени Виктора Савина – колыбель национального театрального искусства республики; бассейн «Орбита» с детской спортивной школой; знаменитая спортивная школа олимпийского резерва №2, воспитавшая чемпионов мира по пауэрлифтингу; новая детская «Школа искусств»; уникальный арт-объект со сквером, где могут отдохнуть горожане — памятник древней Коми азбуке.

Участники квеста через телеграм-канал получают загадку, которую должны разгадать, для того, чтобы первыми добраться до объекта игры. Загадки непростые, не все сразу с ними справляются. Однако для победителя очередного старта в Сыктывкаре Анны Артемьевой они всегда по силам. Она сообщила, что загадку про Коми азбуку и связанным с ней арт-объектом она разгадала быстро. «А вообще квест ОНФ «18 мгновений весны» нравится, он необычный – много деталей и старты проходят много дней», — прокомментировала Артемьева.

В Сыктывкаре участие в квесте принимают даже дети – это четырехлетний Миша. «Так получилось, что мой сын хотел пойти гулять. И так это здорово сошлось с квестом – стали участвовать вместе», — рассказал участник квеста ОНФ Иван Чиж.

Он сообщил активистам Народного фронта в Коми, что игра очень интересная, позитивная, удобно что старты проходят после рабочего дня. Однако Чиж в шутку признался, что у женщин Сыктывкара в квесте есть преимущество, так как после работы они имеют большее время для того, чтобы подготовиться к игре – ведь по закону «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» у женщин северной республики рабочий день на одни час короче, чем у мужчин.

«Квест ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре призван в увлекательном формате показать город, его достопримечательности, показать, что сделано за последние 18 лет, в том числе за счет средств федерального бюджета, какие есть позитивные изменения. Радует, что активное участие в квесте принимает молодежь. Призываем присоединяться еще больше участников, ведь это можно сделать на любом этапе», — заявила координатор квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Коми Анна Барышева.

Она напомнила, что присоединиться к игре просто: необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания в Сыктывкаре рассылаются через специальный телеграм-канал t.me/onf18mv_syktyvkar. Заключительная игра квеста пройдет 16 марта, за которую будет начислено в полтора раза больше баллов. Награждение победителей – 17 марта.

Квесту ОНФ присоединились 27 городов. Помимо Сыктывкара, это Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Ставрополь, Мурманск, Псков, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Астрахань, Майкоп, Волгоград, Махачкала, Черкесск, Владикавказ, Уфа, Йошкар-Ола, Оренбург, Салехард, Курган, Томск и Улан-Удэ.