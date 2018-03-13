В Сыктывкаре прошел шестой старт квеста ОНФ «18 мгновений весны»

Объектом очередной игры квеста Общероссийского народного фронта «18 мгновений весны» в Сыктывкаре по городскому ориентированию и поиску кодов стала детско-юношеская спортивная школа «Северная Олимпия». Шестой старт квеста в столице Коми выиграла Анна Артемьева, которая упрочила свое абсолютное лидерство в общем зачете. Вторым и третьим пришли сыктывкарцы Ольга и Иван, которые также в числе лидеров.

Новый комплекс детско-юношеской спортивной школы «Северная Олимпия» в парке имени Мичурина в Сыктывкаре отрыл двери в 2011 году. Спортивный объект стал любимым не только у подрастающего поколения, но и взрослых – здесь расположен прекрасный закрытый каток, который открыт для всех желающих почти круглый год за исключением периода регламентных технических работ.

«В Сыктывкаре появились реальные знаковые изменения в лучшую сторону в вопросе развития спорта для детей и взрослых. Построен объект мирового уровня – это арена «Северная Олимпия», где проводится подготовка ребят по хоккею с шайбой, фигурному катанию, пулевой стрельбе, спортивному ориентированию, лыжным гонкам, шахматам и т.д. В школе работает крытый каток, где проводятся массовые катания для жителей Сыктывкара.

«Северная Олимпия» — уникальное сооружение для детей и взрослых. Что самое главное – оно полностью адаптировано для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировала координатор квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре Анна Барышева.

Квест ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре призван в увлекательном формате показать город, его достопримечательности, что сделано за последние 18 лет. Название игры «18 мгновений весны» перекликается как с днем выборов президента РФ — 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Ведь они должны выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах Сыктывкара.

К квесту, организованному ОНФ, присоединились города Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Сыктывкар, Ставрополь, Мурманск, Псков, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Астрахань, Майкоп, Волгоград, Махачкала, Черкесск, Владикавказ, Уфа, Йошкар-Ола, Оренбург, Салехард, Курган, Томск и Улан-Удэ. К первым четырем играм подключились более 1150 человек. В Сыктывкаре к участию в игре присоединились около 50 человек.

Всего будет проведено 10 игр, по одной в день – 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Итоговой станет суперигра, за которую будет начислено в полтора раза больше баллов. Присоединиться к игре можно на любом этапе. Сделать это просто: необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания в Сыктывкаре рассылаются через специальный телеграм-канал t.me/onf18mv_syktyvkar. Найденные коды, которые представляют собой набор букв и цифр, участник игры текстовым сообщением отправляет в чат-бот, время выполнения фиксируется автоматически. С правилами игры также можно познакомиться на интернет-сайте: dorogi-onf.ru (http://dorogi-onf.ru/news/5373/)