Активисты ОНФ в Коми присоединились к акции «Моя семья – мои истоки»

Представители Общероссийского народного фронта в Коми присоединились к всероссийской акции ОНФ «Моя семья – мои истоки», направленной на проведение в образовательных учреждениях с участием старшего поколения внеклассных мероприятий по изучению истории семейных традиций и ценностей. Патриотическая акция прошла в школах Сыктывкара. А в общеобразовательной городской школе №18 общественники представили генеалогическое древо, созданное на бумажном полотне длиной 4 м с более 700 имен.

«В рамках акции дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками составили свои родословные дерева, записали истории своих предков в семейные альбомы. Акция Народного фронта «Моя семья – мои истоки» поможет школьникам понять себя и своих близких, осознать ответственность за судьбу своего рода и семьи», – отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Коми Татьяна Астарханова.

Общественники рассказали, что в рамках акции в школах прошли выставки родословных. После выставок были организованы творческие встречи, на которых дети выступили с рассказами о своих родственниках.

Отдельное мероприятие в рамках акции ОНФ «Моя семья – мои истоки» прошло в средней общеобразовательной школе №18 Сыктывкара: эксперт Общероссийского народного фронта Галина Полтавская провела открытый урок «История страны в семейных реликвиях» и показала школьникам, в том числе кадетам, свое генеалогическое древо, поделилась о том, как составить свою родословную.

В ходе встречи школьники посмотрели фильм об отце Полтавской – ветеране Великой Отечественной войны, известном в республике активисте ветеранского движения и историке-исследователе Пантелеймоне Коткове, который еще при жизни начал составлять семейное генеалогическое древо. Дело продолжила его дочь.

«В нашем родословном древе сейчас более 700 человек, начиная с 1785 г. Родословная работа в настоящий момент представляет документ длиной 4 м и будет пополняться. Человек зависит от того, что в него закладывается – интеллект, образование, человеческие качества. Все это, в первую очередь, закладывается родителями», – прокомментировала Полтавская.

На фронт Пантелеймон Котков ушел 17-летним юношей: 31 декабря 1942 г. он поехал на санях на призывной пункт в селе Визинга. Представители ОНФ в Коми также рассказали, что Котков стал одним из основателей в Сыктывкаре музея боевой и трудовой славы, в котором собраны материалы о тех, кто пережил блокаду, и о воинах Ленинградского и Волховских фронтов. Ветеран принимал участие в закладке памятной капсулы на Синявинских высотах с именами погибших воинов из Республики Коми, благодаря его личной исследовательской работе была собрана информация о более 500 воинах Ленинградского и Волховских фронтов. Котков, ушедший из жизни в 2015 г., – автор трудов, посвященных истории родного края и участникам Великой Отечественной войны.

«Работа Народного фронта по сохранению отечественной истории и организации связи поколений – одна из главных. Без передачи молодым людям информации о том, что их предки, дедушки, отцы делали для страны, невозможно строить будущее России. Акция ОНФ «Моя семья – мои истоки» будет продолжаться», – заявила Астарханова.