ОНФ выявил проблемы в ходе мониторинга финансовой грамотности населения Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми присоединились к мониторингу проекта ОНФ «За права заемщиков» по оценке эффективности региональных программ повышения финансовой грамотности населения. Общественники провели мониторинг, в ходе которого в Сыктывкаре были опрошены десятки граждан, из них абсолютное большинство оказалось в неведении относительно таких программ.

Представители ОНФ в Коми рассказали, что в ходе мониторинга в Сыктывкаре были опрошены граждане рядом с микрофинансовыми организациями, банками, страховыми организациями на главной улице города – Коммунистической. Информация заносилась в специальные анкеты.

«Мониторинг показал, что почти все опрошенные граждане не знают о реализуемых в регионе программах финансовой грамотности – только три человека заявили, что знают о таковых. В то же время почти все сообщили активистам ОНФ в Коми о том, что такие программы необходимы, необходима их популяризация и развитие», – пояснила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Общественники также сообщили, что только два человека из опрошенных когда-либо посещали лекции по финансовой грамотности. В то же время активисты Народного фронта в качестве положительного момента отметили, что большинство граждан в целом адекватно оценивают риски в кредитно-финансовой сфере, ведут учет своих доходов и расходов, считают необходимым делать сбережения.

В ходе мониторинга общественники отметили и другой положительный аспект – более корректную работу коллекторских агентств, что стало возможным после ужесточения законодательства в данной сфере. «Часто приходится брать кредиты для повседневных нужд. Иногда не успеваешь проконтролировать день выплат – раньше сразу начинались упорные звонки, причем в самое некорректное время. Сейчас такого нет», – поделилась жительница Сыктывкара.

Другие участники опроса сообщили, что сталкивались с необычной формой навязывания кредита – под видом бонусной им оформляли кредитную карточку.

«По итогам мониторинга по всей стране эксперты ОНФ назовут субъекты РФ с лучшими практиками работы по повышению грамотности граждан и выявят регионы, в которых финансовым просвещением никто не занимается. В Коми представители Народного фронта зафиксировали недостаточно эффективную работу в данной сфере, в то же время отмечаем положительные изменения – в первую очередь по улучшению работы коллекторов. Обращаем внимание граждан на зафиксированную проблему с навязыванием кредитов под видом бонусных карт. При таких случаях просим обращаться в ОНФ», – сказала Шумилова.

Как отметили активисты Народного фронта, цели исследования совпадают с задачами Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 гг., которую правительство утвердило осенью прошлого года. По итогам мониторинга ОНФ выработает предложения. Общественники также напомнили, что для проекта ОНФ «За права заемщиков» финансовое просвещение россиян – важное направление работы. В рамках программы «Кредитный фарватер» эксперты проводят уроки финансовой грамотности для студентов и школьников. А с лета 2017 г. стала проводиться работа с пенсионерами.