В число победителей конкурса плакатов ОНФ «День выборов» вошла школьница из Воркуты
Лауреатом инициированного Общероссийским народным фронтом всероссийского конкурса плакатов «День выборов» стала девятилетняя жительница Республики Коми Софья Никонорова. Школьница из Воркуты со своей творческой работой вошла в число лучших по итогам рассмотрения жюри всех номинантов.
Конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов президента России Народный фронт запустил вместе с Музеем современной истории. Конкурс вызвал большой отклик по всей стране, организаторам даже пришлось продлить время приема заявок. Авторами плакатов выступили в том числе и известные художники – члены Союза художников России, заслуженные художники-плакатисты, например, Сергей Булкин и Алексей Курманаевский.
Юная художница из Коми выполнила свою работу гуашью. В ее плакате отражена суровая специфика Крайнего Севера – просторы тундры и люди, которые живут вдали от Большой земли, но которые не хотят оставаться в стороне от важнейших процессов в стране. На плакате девочка изобразила вертолет с российским триколором, который прилетает к людям в тундру, чтобы они смогли сделать свой выбор 18 марта.
«Дети прекрасно понимают, что выборы связаны с их будущим и возлагают ответственность за него на взрослых. Дети понимают, что выборы делаются всей страной и все народы участвуют в этом. Достаточно взглянуть на плакаты, которые прислали на конкурс ОНФ наши дети. Мы гордимся, что в Республике Коми растут юные творческие личности, которые будут вести Россию в будущее», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Коми Татьяна Астарханова.
В Музее современной истории России прошло награждение победителей конкурса плакатов ОНФ «День выборов», которые смогли приехать в Москву. Лауреаты получили подарочные сертификаты на покупку товаров, наборы акриловых и акварельных красок, а также наборы профессионального акрила. На церемонии член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина отметила, что такой интерес к творческому состязанию говорит о том, что граждане понимают всю важность предстоящего события – выборов президента.
Как сообщили активисты ОНФ в Коми, Софью Никонорову представители Народного фронта наградят в Воркуте. Общественники отметили, что сделают это в торжественной обстановке с участием представителей администрации города.
Всего на конкурс ОНФ «День выборов» поступило 6514 работ, из них больше всего в номинации «школьники» – 4875, на втором месте «любители» – 1269, на третьем – «профессионалы» (260). Дополнительно была учреждена номинация «уличный формат», в которой отобрано 20 лауреатов. Самому юному автору оказалось всего четыре года, самому старшему – 82 года. Работы лауреатов выставлены в Музее современной истории России на выставке, отражающей историю плакатного искусства страны, а с 13 по 18 марта появятся в выставочном зале московского отделения Союза художников России «Арткомбинат».