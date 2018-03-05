Активисты ОНФ в Коми обсудили послание президента России Федеральному собранию

Представители Общероссийского народного фронта в Коми обсудили послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Общественники отметили, что президент особое внимание уделил развитию здравоохранения. По итогам обсуждения активисты Народного фронта в республике пришли к заключению, что необходимо серьезно усилить общественный контроль за развитием первичного звена в системе здравоохранения, в первую очередь в сельской местности, привлечь для этого общественные ассоциации самих медработников.

«В послании было сказано, что за последние десять лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи. Сотни тысяч сложных операций делаются не только в ведущих федеральных центрах, но и в региональных клиниках. Если в 2005 году, когда начиналась эта программа, 60 тысяч человек в России получали высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2016‑м — это уже 900 тысяч», — говорит сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Коми, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ольга Федулова.

В то же время общественники обратили внимание на слова президента в послании о том, что в целом проблемы в здравоохранении сохраняются, что их еще очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Путин в послании сказал, что развитию первичного звена необходимо уделить приоритетное внимание.

«Этот вопрос нужно взять на особый общественный контроль. Для активистов и экспертов ОНФ в Коми это станет руководством к действию. В 2018 году начнем системные мониторинги доступности и качества первичного звена в здравоохранении для пациентов. Считаем, что необходимо подключить к этому общественные ассоциации самих медицинских работников, которые заинтересованы в повышении качества медицинской помощи», — заявила Федулова.

Активисты ОНФ в Коми выявили серьезную проблему в регионе — подъездные пути ко многим лечебным учреждениям в регионе разбиты. На основании общественных предложений Народного фронта в Коми глава региона поручил министерству здравоохранения республики сформировать «дорожную карту» ремонта подъездных путей к медицинским учреждениям республики, находящимся в наиболее неудовлетворительном состоянии.

Активисты ОНФ в Коми подчеркнули, что решение этого вопроса в регионе также должно стать одним из конкретных результатов того, о чем сказал президент – о необходимости решения многих нерешенных проблем в системе здравоохранения.

Общественники отметили, что в послании президент Владимир Путин сказал, что расходы в область здравоохранения должны быть увеличены вдвое: в 2019-2024 годах на финансирование медицины в России нужно направлять не менее 4% ВВП, но цель — 5%.

«Вдвое должен быть увеличен и общественный контроль за тем, как на местах будут расходоваться данные финансовые ресурсы. Активисты и эксперты ОНФ в этом вопросе должны сыграть ключевую роль, ведь у них уже есть немалый опыт», — добавила Федулова.