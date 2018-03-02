Журналисты из Коми приняли участие в работе тематических площадок Медиафорума ОНФ

Журналисты Республики Коми на медиафоруме независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», который Общероссийский народный фронт проводит в Калининграде, обсудили вопрос взаимоотношений печатных СМИ с «Почтой России».

Дискуссия развернулась на площадке «Печатные СМИ» Медиафорума ОНФ. Инициировала рассмотрение вопроса член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы от Республики Коми Ольга Савастьянова. Активисты Народного фронта в преддверии медиафорума получили обращение журналистов региональной газеты «Трибуна»: почтовая служба неожиданно запланировала существенное повышение стоимости перевозки издания подписчикам.

«Печатные издания имеют особую социальную значимость для жителей отдаленных сельских районов, куда практически не поступают другие СМИ, где не развит интернет, отсутствуют другие средства коммуникации. Редакция газеты получила от руководства филиала «Почты России» в Коми требование о заключении дополнительного договора на перевозку подписных тиражей. Это потребует дополнительных затрат в размере около 1 млн руб. в год, что для нас является абсолютно невозможным», – рассказал участник Медиафорума ОНФ, журналист «Трибуны» Анатолий Полькин.

На площадке «Печатные СМИ» было сказано, что «Почта России» и пресса живут как будто в разных мирах: из-за высоких тарифов на доставку печатной продукции – порядка 50% от стоимости подписки – сельские читатели фактически потеряны.

Савастьянова сообщила, что сейчас в российском парламенте находится на рассмотрении инициированный Народным фронтом законопроект о поддержке региональных СМИ.

«В Сыктывкаре в этом году пройдет региональный медиафорум с участием ОНФ. Вопрос о взаимоотношении с «Почтой России» будет ключевым. Представители почты обязательно будут приглашены. Вместе с журналистами, экспертами и членами правительства Республики Коми будем искать компромисс», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

В Медиафоруме Народного фронта в Калининграде принимают участие журналисты из Коми – лауреаты всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Геня Джавршян (ИА «Комиинформ»), Юлия Данилова (газета «Новая жизнь» Койгородского района) и Анатолий Полькин (газета «Трибуна»).

Всего в работе форума участвуют более 500 человек: журналисты из всех регионов страны – лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители СМИ. Приглашены также главы профильных министерств и ведомств.