Вторая игра квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре была посвящена театру драмы имени Виктора Савина

В Сыктывкаре вторая игра квеста Общероссийского народного фронта «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах была посвящена академическому театру драмы им. Виктора Савина — именно этот объект был в загадке для участников. После второй игры определился единоличный лидер квеста – это Анна Артемьева, которая второй раз справилась с заданием первой.

Как рассказали активисты ОНФ в Коми, академический театр драмы в качестве квеста был выбран неслучайно — это один из культурных символов Республики Коми. Его основатель — коми советский поэт, драматург и актер Виктор Савин. Он один из зачинателей коми советской литературы и театрального искусства, автор стихов и поэм, основатель коми национального театра.

Академический театр драмы им. Виктора Савина располагается в современном оборудованном по последнему слову техники здании. Театр пользуется большой любовью зрителей, спектакли в нем идут с неизменным аншлагом. Рядом находится памятник Виктору Савину и сквер – одно из любимых мест отдыха горожан.

К квесту ОНФ «18 мгновений весны» по городскому ориентированию присоединяются все больше участников – второе место во второй игре занял сыктывкарец по имени Иван, причем в игре он принял участие вместе со своим маленьким сыном.

Третьей к «финишу» пришла девушка по имени Ольга, которая также находится в лидерах общего зачета: в прошлый раз она была второй.

Представители Народного фонта в Коми напомнили, что задачи квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре — в увлекательном формате рассказать и показать город, его достопримечательности. Название игры «18 мгновений весны» перекликается как с днем выборов президента РФ — 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Ведь они должны выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах Сыктывкара.

Квест проходит в 30 городах России. Помимо Сыктывкара – это Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Калининград, Мурманск, Ставрополь, Псков и другие.