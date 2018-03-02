Журналисты Коми на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» поднимают острые социально-экономические проблемы

Журналисты Республики Коми, участвующие в медиафоруме независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», который проводится Общероссийским народным фронтом в Калининграде с 28 февраля по 2 марта, поднимают проблемы долгостроев в регионе, вопросы жизни села и повышения ответственности чиновников.

В Медиафоруме ОНФ принимают участие журналисты из Коми – лауреаты всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Геня Джавршян (ИА «Комиинформ»), Юлия Данилова (газета «Новая жизнь» Койгородского района) и Анатолий Полькин (газета «Трибуна»).

Они рассказали, что первый день форума оставил самые приятные впечатления. Прошли встречи с сопредседателем Центрального штаба ОНФ, заместителем председателя Госдумы Ольгой Тимофеевой, членом Центрального штаба ОНФ, депутатом Госдумы Николаем Будуевым, руководителем Центра правовой поддержки ОНФ, депутатом Госдумы Натальей Костенко, председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Они поздравили журналистов с победой и отметили, что благодаря журналистам ситуация в стране меняется к лучшему.

«На площадках форума поднимаю кадровую проблему в СМИ. В журналистике становится меньше молодежи, а уровень подготовки студентов, прибывающих на стажировку, оставляет желать лучшего. Хочу также поднять вопрос продолжения замороженного строительства главного аэропорта республики – Соколовка под Сыктывкаром, который без федеральной поддержки региону не решить. Это позволит с достоинством провести чемпионат мира по хоккею с мячом, который будет проходить в 2021 г. в Сыктывкаре, и с честью отметить в этом же году 100-летие Республики Коми», – прокомментировала Геня Джавршян.

Юлия Данилова отметила, что на церемонии награждения представители ОНФ особо подчеркивали, что необходимо поднимать острые социальные проблемы в СМИ, бороться за права людей и доносить проблемы до чиновников. Данилова на Медиафоруме ОНФ также поднимет кадровый вопрос. Она выступает за поддержку молодых журналистов, особенно в сельской местности.

«Здорово, что есть поддержка и надежда, что то, о чем мы пишем, будет воплощаться в жизнь. На форуме хочу поднять проблемы села, вопросы о том, как живет глубинка. Также хочу сказать, что необходимо повышать ответственность чиновников, которые сейчас ни за что не отвечают, а только ссылаются по замкнутому кругу друг на друга», – рассказал Анатолий Полькин.

Всего в работе Медиафорума ОНФ принимают участие более 500 человек: журналисты из всех регионов страны – лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители СМИ. Приглашены главы профильных министерств и ведомств.

«Журналисты Республики Коми всегда были участниками Медиафорума ОНФ, который проходит ежегодно. В республике очень много представителей СМИ, которые пишут и обращают внимание на острые темы. Мы работаем вместе, помогая решать проблемы людей», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.