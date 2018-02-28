Журналисты Республики Коми участвуют в Медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость»

Заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта в Коми прошло с участием члена Центрального штаба ОНФ Ивана Мохначука. Общественники отметили участие представителей республики в медиафоруме независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» в Калининграде, рассмотрели результаты работы по приоритетным проектам Народного фронта и определили направления работы на ближайшее время.

Общественники отметили, что участниками отрывающегося 28 февраля медиафорума ОНФ стали журналисты из Коми — лауреаты всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Геня Джавршян (ИА «Комиинформ»), Юлия Данилова (газета «Новая жизнь» Койгородского района) и Анатолий Полькин (газета «Трибуна»), которые пишут на актуальные социальные темы и помогают решать вопросы граждан. Работа форума продлится до 2 марта, в нем примут участие более 500 человек со всей страны.

В ходе рассмотрения других вопросов сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов отметил успешную реализацию в регионе приоритетного проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»: из топ-10, отмеченных в 2017 году гражданами «убитых» дорог, в регионе отремонтированы девять.

«Но важно не терять темп. В 2018 году активисты ОНФ в Коми будут работать с органами власти по вопросу ремонта других проблемных участков, отмеченных на карте убитых дорог», — сообщил в онлайн-режиме координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин, который после ДТП находится в больнице, но не покидает общественный пост.

Он добавил, что активисты ОНФ в Коми уже добились включения в план ремонта на 2018 год единственной из топ-10 неотремонтированной «убитой» дороги в районе Дырносских дач под Сыктывкаром. После схода снега и дополнительного изучения участков общественники, на основании мнения граждан, сформируют новый топ-10 «убитых» дорог и выйдут в органы власти для их ремонта.

Также рассмотрена работа по приоритетному проекту ОНФ «Генеральная уборка». Общественники отметили, что в Сыктывкаре приступили к решению одной из наболевших экологических проблем – началась уборка мусора в пригородном поселке Седкыркещ. Так, в населенном пункте недавно ликвидировали шесть свалок, отмеченных на интерактивной карте свалок проекта Народного фронта. На улицах поселка установлены контейнеры повышенной вместимости: теперь у граждан появилась возможность легально и в надлежащем месте выбрасывать мусор, а раньше жители не могли этого сделать по причине неналаженного сбора отходов. Сейчас собранный в контейнеры мусор вывозится на сыктывкарский полигон твердых коммунальных отходов. Новый этап по проекту ОНФ «Генеральная уборка» в Коми общественники начнут весной с проведения субботников совместно с молодежью.

Активисты ОНФ продолжат работу и по другим приоритетным проектам ОНФ: «Народная оценка качества», «Равные возможности — детям», «За права заемщиков», «За честные закупки», «Профстажировки». Продолжиться работа Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.

«При всех сложностях, мы видим, что есть серьезные подвижки в решении вопросов граждан. Есть положительная динамика. Но проблем еще много. На переговорной площадке ОНФ в Коми общественники продолжат поднимать и решать их», — прокомментировал Иван Мохначук.