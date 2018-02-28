В Сыктывкаре стартует квест ОНФ «18 мгновений весны» по городскому ориентированию

В Сыктывкаре 28 февраля стартует квест Общероссийского народного фронта «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах. Всего в рамках квеста будет проведено 10 игр, в каждый игровой день будет отдельный старт. К участию в стартах на любом этапе могут присоединиться все желающие. Как сообщили в ОНФ в Коми, к первому старту уже присоединились порядка 40 человек.

«Мы хотим в увлекательном и популярном у современной молодежи формате рассказать и показать Сыктывкар, его достопримечательности. Причем, для этого участникам нужно будет проявить не только физическую быстроту, но и интеллектуальную смекалку – ведь это квест. В каждой игре в онлайн-режиме на сотовые телефоны участники получат загадку о примечательном объекте города, которую нужно будет «раскусить» — понять о каком объекте идет речь, первым добраться до него, найти код и победить», — рассказала общественница Анна Барышева.

В ОНФ в Коми отметили, что название игры «18 мгновений весны» перекликается как с днем выборов президента РФ – 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Ведь они должны выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах Сыктывкара.

Задача участников – набрать как можно больше баллов за выполнение заданий. На результат будет влиять и скорость решения заданий. Всего будет проведено 10 игр, в день по одной – 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Начало каждой игры – 18.00. Последняя – это суперигра, за которую будет начисляться в полтора раза больше баллов. Победитель будет определен по сумме итогов суперигры и лучших результатов любых четырех игр из девяти предшествующих.

Чтобы принять участие в игре, необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot . Задания в Сыктывкаре будут рассылаться через специальный телеграм-канал t.me/onf18mv_syktyvkar . Найденные коды, которые представляют собой набор букв и цифр, участник игры текстовым сообщением отправляет в чат-бот, время выполнения фиксируется автоматически. С правилами игры также можно познакомится на интернет-сайте: http://dorogi-onf.ru/news/5373/ .

При подведении итогов игр будут определены призеры в разных номинациях: самый быстрый игрок, самый активный, лучшая команда и так далее.

Активисты ОНФ в Коми призвали присоединяться к квесту всех желающих и напомнили, что «18 мгновений весны» охватит порядка 30 городов России. Помимо Сыктывкара – это Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Калининград, Мурманск, Ставрополь, Псков и другие.