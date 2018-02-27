Активисты ОНФ в Коми взяли на контроль исполнение поручений главы региона

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Иван Мохначук в ходе поездки в Республику Коми обсудил на встрече с главой региона Сергеем Гапликовым вопросы контроля реализации общественных предложений Народного фронта в Коми, переданных руководителю региона 30 января 2018 г. Глава подписал документ с конкретными поручениями органам власти о выполнении данных предложений.

«Поручения на основе общественных предложений ОНФ в Коми нашли отражение в правительственном документе, но этого мало. На встрече акцентировалось внимание на том, что они не должны остаться на бумаге. Для этого необходим как общественный контроль, который будут осуществлять активисты Народного фронта, так и контроль со стороны правительства региона. Необходимо действовать вместе. Понимание в этом вопросе в ходе встречи было достигнуто», — прокомментировал Иван Мохначук.

Глава поручил министерству здравоохранения Республики Коми совместно с органами муниципальной власти и Народным фронтом сформировать «дорожную карту» ремонта подъездных путей к медицинским учреждениям республики, находящихся в наиболее неудовлетворительном состоянии. Мониторинг в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» показал, что подъездные пути ко многим больницам в регионе разбиты.

Минздраву также поручено обеспечить ведение реестра паллиативных больных в республике. Эксперты ОНФ установили, что в регионе недостаточен учет таких пациентов, поэтому они не всегда вовремя и не в полном объеме получают медицинскую помощь.

Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми совместно с органами муниципальной власти и ОНФ в Коми поручено определить наиболее загруженные участки автомобильных дорог на территориях городских округов и муниципальных районов и проработать предложения по техническому решению надлежащего использования систем ливневой канализаций на дорогах. Также поручено учитывать в генпланах застройки территорий, при реконструкции и капитальном ремонте дорог монтаж ливневых водоотводов. Активисты Народного фронта в Коми в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» выявили проблему плохого состояния или отсутствия ливневой канализации на многих дорогах региона, что ведет к разрушению дорожного полотна и заторам в непогоду.

Министерству строительства и дорожного хозяйства Республики Коми совместно с муниципалитетами предложено продолжить вместе с общественниками реализацию проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по ремонту дорог и включить в план ремонта на 2018 г. дороги, за которые граждане на интерактивном ресурсе ОНФ проголосовали как наиболее «убитые».

Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми и министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми во взаимодействии с органами местного самоуправления поручено продолжить работу с общественниками в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» по ликвидации незаконных свалок.

Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми в рамках программы родительского просвещения поручено принять перечень базовых просветительских тем для трансляции и обсуждения с привлечением экспертов (юристов, психологов, медиков, сотрудников полиции) на родительских собраниях. Мониторинг ОНФ показал, что в республике родительское просвещение ведется не на должном уровне.

«Активисты и эксперты ОНФ в Коми будут в постоянном режиме работать с органами власти для выполнения данных поручений», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.