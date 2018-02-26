Эксперты ОНФ в Коми контролируют устранение нарушений при переселении людей из аварийного жилья

Завершено расследование уголовного дела о нарушениях при реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, инициированного активистами Общероссийского народного фронта в Республике Коми.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Коми, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Прилузского района, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в ходе реализации в 2016 г. на территории Прилузского района республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, работниками управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района под руководством фигуранта был допущен ряд нарушений, в том числе проигнорировано требование о приобретении жилья только у застройщиков, неправильно использован метод определения цены одного квадратного метра приобретаемого жилья. В результате допущенных нарушений четыре квартиры в селе Ношуль для участников программы были приобретены по завышенной цене, что повлекло причинение муниципальному бюджету ущерба на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Проблему подняли активисты ОНФ в Коми после жалоб граждан в Народный фронт. Общественники провели мониторинговые рейды непосредственно на место – в Ношуль, в ходе которых жалобы подтвердились. Итоги мониторингов представители Народного фронта передали в СМИ. Уголовное дело было возбуждено после проведенной надзорным ведомством проверки.

«Активисты Народного фронта в Коми в ходе мониторинговых акций выяснили, что в селе Ношуль Прилузского района в 2016 г. переселенцам взамен старого жилья площадью 40 кв. м и 54 кв. м были куплены квартиры в ветхих домах, причем по завышенной цене — 1,1 млн и 1,2 млн руб. Переселенцы из аварийного жилья отказались переезжать в купленные квартиры в старых домах по адресам: улица Советская, 1 и 1г. Рейды активистов ОНФ показали, что это деревянные дома, наружные стены и окна которых искривлены, обшивка в различных местах повреждена, стены в щелях, фундамент одного из домов требует капитального ремонта, жильцы также отметили плохую работу канализации. По данным мониторинга, рыночная цена квартир в таких деревянных домах старых проектов в Ношуле, которые были куплены за миллионы рублей, составляет всего около 300-400 тыс. руб.», — пояснила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Представители ОНФ в Коми отметили, что будут следить за уголовным делом в суде и продолжат мониторинги в рамках общественного контроля исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.