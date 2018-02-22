В Сыктывкаре зарегистрировались первые участники квеста ОНФ «18 мгновений весны»

Общероссийский народный фронт запускает в Сыктывкаре 28 февраля квест «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах. Интерактивный формат игры, популярный у современной молодежи, будет, проходит с помощью телеграм-канала. В Сыктывкаре уже зарегистрировались первые участники.

Как рассказали активисты ОНФ в Коми, так как квест посвящен городскому ориентированию, задания будут посвящены какому-нибудь примечательному объекту Сыктывкара. Участники, отгадав задание, поймут, что это за объект, до которого нужно будет добраться, там они найдут код.

Игра будет проходить в вечернее время по рабочим дням и охватит порядка 30 городов России. Помимо Сыктывкара – это Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Калининград, Мурманск, Ставрополь, Псков и другие.

Название игры «18 мгновений весны» перекликается как с днем выборов президента РФ – 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Они должны по порядку выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах города.

Представители ОНФ в Коми рассказали, что с помощью игры граждане увидят то, что их окружает, обратят внимание на положительные изменения, произошедшие в Сыктывкаре.

Общественник напомнили, что задача участников – набрать как можно больше баллов за выполнение заданий. На результат будет влиять и скорость решения заданий. Всего будет проведено 10 игр, в день по одной – 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Последняя – это суперигра, за которую будет начисляться в полтора раза больше баллов. Победитель определится по сумме итогов суперигры и лучших результатов любых четырех игр из девяти предшествующих.

Чтобы принять участие в игре, необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания в Сыктывкаре будут рассылаться через телеграм-канал «(Сыктывкар) 18 Мгновений Весны»

Найденные коды, которые представляют собой набор букв и цифр, участник игры текстовым сообщением отправляет в чат-бот, время выполнения фиксируется автоматически.

При подведении итогов игр будут определены призеры в разных номинациях: самый быстрый игрок, самый активный, лучшая команда и так далее. Финальное награждение пройдет 17 марта.