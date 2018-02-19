В Коми состоялось награждение лауреата всероссийского конкурса ОНФ «Образ будущего страны»

Победителем всероссийского конкурса Общероссийского народного фронта «Образ будущего страны» стал 14-летний учащийся гимназии №2 города Инта Республики Коми Никита Першин. Как рассказали члены команды «Молодежки ОНФ» в регионе, в конкурсе участвовали свыше 10 тыс. человек со всей страны. Чествование лауреата из Коми с участием представителей Народного фронта прошло в торжественной обстановке в родной гимназии победителя конкурса во время проведения фестиваля патриотической песни «Помним тех, кто присяги не нарушил», приуроченного ко Дню вывода советских войск из Афганистана.

«Я живу в небольшом северном городе. Люблю рисовать, увлекаюсь фотографией и компьютерным дизайном. Для меня важно все, что происходит в моей стране. Поэтому тема «Образ будущего страны» меня очень заинтересовала. Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы сберечь природу. Решил в своей работе затронуть важную экологическую проблему – лесные пожары. Сделал триптих плакатов в графическом дизайне. Решил, что главным в триптихе будет центральный плакат. На нем изобразил попытки птиц улететь из пылающего леса. Надеюсь, что мне удалось передать весь трагизм этой ситуации. На боковых плакатах я изобразил счастливых животных. Все три плаката я сопроводил агитационными слоганами на тему экологии. Помогала в создании плакатов мой учитель из художественной школы Екатерина Шепеленко. Я рад, что стал лауреатом. Мне очень приятно, что мои старания не прошли даром. Спасибо «Молодежке ОНФ»!» – сказал Никита Першин.

Участие в конкурсе ОНФ «Образ будущего страны» могли принять все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводился в двух номинациях – «Эссе» и «Креатив». Активисты ОНФ в Коми рассказали, что формат был направлен на выявление самых интересных, необычных, креативных начинаний талантливой молодежи, для того, чтобы сформировать образ будущего, чтобы строить и развивать Россию. Работы отбирали члены жюри, куда входили ректоры лучших вузов страны, видные общественные деятели и эксперты. От Коми в конкурсе принимали участие десятки представителей из городов и районов.

«Для Инты победа во всероссийском конкурсе стала праздником и честью – это было отмечено и на общественном уровне, и на уровне муниципальных властей. Отрадно, что образ будущего нашей страны складывается в том числе благодаря талантливой молодежи из глубинки», – подчеркнула эксперт ОНФ в Коми Клавдия Жомерчук.

Представители Народного фронта напомнили, что молодежь республики активно участвует в экологических проектах ОНФ. Так, в 2017 г. благодаря команде «Молодежки ОНФ» в Коми и добровольной помощи учащихся школы поселка Приозерный были ликвидированы свалки в лесу Пезмогского участкового лесничества в Корткеросском районе, на месте убранных свалок высажено 100 саженцев сосны. С участием активистов молодежного направления Народного фронта ликвидирована ртутная свалка у берега реки Вычегда в Эжвинском районе Сыктывкара. При участии «Молодежки ОНФ» в Коми также прошли мероприятия республиканской экологической акции «Речная лента» по очистке прибрежных зон рек.

Народный фронт продолжает молодежные конкурсы. Сейчас все желающие могут принять участие в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!», который также проводит команда «Молодежки ОНФ».