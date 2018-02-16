Инициатива представителей ОНФ в Коми по итогам «Форума Действий» вошла в предложения президенту и правительству

Предложения Общероссийского народного фронта, сформулированные в ходе итогового «Форума Действий» ОНФ «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ», направлены в администрацию президента, правительство РФ и уже находятся в работе. Об этом заявили участники заседания Центрального штаба ОНФ. Представители Народного фронта ожидают, что предложения могут войти в послание президента России, лидера ОНФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В число направленных предложений вошла и инициатива активистов и экспертов ОНФ в Коми, которые принимали участие в «Форуме Действий» ОНФ «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ».

«Наши инициативы затрагивают наиболее чувствительные проблемы жителей страны и направлены на улучшение качества жизни граждан. По итогам «Форума Действий» в органы власти было направлено 33 комплексных предложения. Председатель правительства Дмитрий Медведев уже подписал перечень поручений по ним. Также мы ожидаем, что наши инициативы могут войти в послание президента Федеральному собранию», – заявил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Участники заседания Центрального штаба ОНФ сообщили, что эксперты, работавшие на площадке форума «Экономика будущего: цифровая страна», предложили создать цифровую платформу, которая обеспечит единые условия доступа к цифровым услугам и продуктам для всех граждан России, а также защиту их персональных данных. Они отметили, что федеральная облачная платформа «цифровая страна» позволит объединить, оптимизировать и синхронизировать данные и сервисы уже созданных государственных информационных систем (ГИС) и порталов, значительно сэкономить государственные средства и ускорить цифровую трансформацию российской экономики. Кроме того, эксперты Народного фронта предложили сформировать специализированную IT-платформу «Российская биржа инноваций», предусмотрев на ее основе размещение инновационных проектов.

«Во многом в это предложение вошла инициатива представителей ОНФ в Коми, которые участвовали в работе форума. Наши активисты обратили внимание, что имеются сбои в работе предоставления гражданам социальных услуг через онлайн-системы – в Коми мониторинг показал, что не всегда возможно записаться на прием к врачу через интернет, многие медицинские и другие социальные учреждения вообще не подключены к цифровому формату работы. Участники итогового «Форума Действий» ОНФ «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ» предложили создать единую цифровую платформу, которая обеспечит единые условия доступа к цифровым услугам и продуктам для всех граждан России, а также защитит их персональные данные, а активисты ОНФ в Коми в ходе обсуждения выступили с предложением – создать единую цифровую платформу не с нуля, а на основе наработок регионов в этой сфере. Мы нашли поддержку в этом вопросе и это было учтено в предложении президенту и правительству России», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, участница «Форума Действий» Елена Шумилова.

В числе предложений ОНФ по итогам «Форума Действий» — разработка законопроекта, который бы определил цели и задачи государственной политики в сфере устойчивого развития сельских территорий. Предложено законодательно разрешить строительство жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения. Создание единого экологического кодекса для систематизации нормативной правовой базы в сфере экологии и охраны окружающей среды. Представители ОНФ предложили наделить Федеральное агентство лесного хозяйства исключительными полномочиями по проведению лесовосстановительных работ, назначению санитарных рубок и экспорту круглого леса. Разработка межведомственной программы эффективной охраны здоровья детей школьного возраста, которая должна предусматривать повышение качества питания в учебных заведениях и диспансеризации детей, а также развивать образовательные программы по сохранению здоровья. Предложено создать дополнительные условия для развития массового спорта и любительских лиг, сделать акцент на профилактике заболеваний, а не на лечении, повысив качество диспансеризации. Эксперты ОНФ предложили внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования и сократить нагрузки учеников, уменьшив объем домашнего задания.

Итоговый «Форум Действий» прошел в Москве 18-19 декабря. Он получил название «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ». Форум стал самым масштабным в истории движения – в нем приняли участие более 4 тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты.