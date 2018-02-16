«Молодежка ОНФ» в Коми провела субботник по очистке территории детского дома от снега

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми провели субботник по очистке от снега территории детского дома №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Краснозатонский города Сыктывкара.

В регионе прошли снегопады и члены команды «Молодежки ОНФ» в Коми решили помочь детскому дому в уборке территории. Активисты, основу которых в ходе акции составили студенты Сыктывкарского лесного института, очистили от снега пожарные эвакуационные пути, территорию около пожарного водоема. Кроме того, они привели в порядок игровую площадку. После субботника общественники устроили детям-сиротам праздник – провели зимние игры, а затем организовали чаепитие с пирогами.

«Считаю, что для молодежи и всех людей помощь детям, оказавшимся в трудной ситуации, создание для них праздничного настроения должно быть повседневной практикой. Будем и дальше помогать детскому дому в поселке Краснозатонский. Ведь нет ничего сложного, чтобы провести субботник, дать детям частичку добра. Такие дела и акции воспитывают саму молодежь, вступающую во взрослую жизнь», – прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Ранее благодаря общественникам была прекращена продажа табака рядом с детским домом имени Александра Католикова в Сыктывкаре. Представители ОНФ в Коми в рамках мониторинга спортивных недостроенных объектов добились ввода в строй детской спортивной площадки школы села Межадор Сысольского района. В зимний период по причине недостатков основы площадки на ней не могли заливать воду и создавать ледовое покрытие. Школьников для занятий на коньках учителя вынуждены были отправлять в районный центр – село Визинга, или Сыктывкар, на платные катки. После того, как общественники подняли вопрос, проблема была решена.

«Народный фронт в Коми вопросы в сфере защиты детства старается решать системно. Хочу также напомнить, что благодаря общественникам была повышена безопасность детей вблизи национальной гимназии в Сыктывкаре – после нашего вмешательства на ранее опасном дорожном участке была создана пешеходная зона. После обращения ОНФ прокуратура признала незаконным прекращение перевозок детей деревни Пожня Сосногорского района. В 2017 г. удалось сохранить библиотеки в Воркуте, в том числе детские. Активисты проверили организацию летнего отдыха в оздоровительных лагерях региона и внесли предложения. После вмешательства представителей Народного фронта было улучшено освещение пришкольных территорий в Сыктывкаре», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми, заслуженный учитель республики Мария Кузьбожева.

Она отметила, что в работе Народного фронта по защите детства большую помощь оказывает команда «Молодежки ОНФ» в Коми.