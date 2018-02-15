Эксперты ОНФ проверили сельские школы в Коми

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» провели выборочную проверку школ в регионе на предмет состояния инфраструктуры, соблюдения нормативов и обеспечения безопасности детей.

Обращено внимание на учебные заведения в сельской местности – проверены пять школ в Сыктывдинском и Корткеросском районах. Выявлены ключевые проблемы — неудовлетворительное состояние отдельных помещений, в том числе спортивных, и продажа сигарет вблизи учебных заведений. Итоги мониторинга направлены в органы власти.

Представители ОНФ в Коми обнаружили нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Так, в нарушении норм сигареты продают вблизи школы №1 села Выльгорт Сыктывдинского района, а рядом со школой села Зеленец этого же района зафиксировано сразу четыре точки продажи табачных изделий.

«Сигареты не должны продаваться ближе, чем в 100 м от школ. Дети, выбегая на перемене за пирожком, не должны даже видеть табачные изделия. В этом профилактический смысл. Поэтому мы обратились в Роспотребнадзор для пресечения выявленных нарушений», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Коми Ольга Федулова.

Активисты в ходе проверки выявили и другие недостатки. В той же школе села Зеленец на 4 этаже здания напольная кафельная плитка во многих местах отошла от основания, что чревато травмами детей. В школе №1 села Выльгорт Сыктывдинского района в кабинете начальных классов поврежден линолеум на полу. В туалетах отсутствуют перегородки между санузлами, что является нарушением санитарно-гигиенических норм. На школьной спортивной площадке повреждены футбольные ворота. В школе № 2 имени Налимова в Выльгорте отсутствует контроль посетителей. Общественники также отметили, что тротуар вблизи учебного заведения не очищен от снега, по этой причине дети вынуждены идти по краю проезжей части дороги. В школе села Пажга Сыктывдинского района стены школьного спортзала поражены плесенью, а уличная спортивная площадка с тренажерами не очищена от снега, также отсутствует информация об ответственных за ее эксплуатацию лицах. В Корткеросском районе в школе поселка Визябож общественники обнаружили разрушенные стены в спортзале. В 2013 г. здесь был проведен ремонт, но вместо полноценных работ стены обшили гипсокартонными плитами, которые от ударов мячей на уроках физкультуры разрушились.

«Рейд активистов ОНФ в Коми был выборочным, но выявленные проблемные вопросы типичны для сельских школ. Однако зафиксированные недостатки устранимы — достигли договоренности об этом со всеми администрациями проверенных учебных заведений. Также направили информацию в региональное министерство образования и администрации районов для оказания помощи школам, в том числе ремонте помещений. Предложили Министерству образования региона проверить все другие сельские школы на предмет выявления типичных недостатков и их устранения», — отметила Федулова.

Она добавила, что общественники продолжат акции в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества».